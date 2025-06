Nomine sanità in Campania Petitto attacca | De Luca fa una porcata elettorale

Il governatore De Luca, con una mossa discutibile, nomina ad personam i nuovi manager sanitari in Campania, sfidando le norme e alimentando polemiche politiche. Una decisione che solleva dubbi sulla trasparenza e sull’imparzialità delle scelte amministrative, rischiando di compromettere la credibilità del sistema sanitario regionale. È evidente come queste manovre siano più un atto di campanilismo elettorale che un reale interesse per il benessere dei cittadini, facendo emergere un quadro preoccupante di manipolazioni politiche nel settore sanitario.

AVELLINO - “Il Governatore della Campania nomina ad personam i nuovi manager delle strutture sanitarie regionali, nonostante i mandati dei dirigenti in carica scadessero ad agosto 2025. Gli incarichi cristallizzati oggi nella Giunta regionale da parte di De Luca appaiono come una chiara. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

