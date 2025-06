Nomine in curia ecco i nuovi giudici e avvocati del Tribunale ecclesiastico umbro

Scopriamo insieme le nuove nomine in curia nel Tribunale ecclesiastico umbro, un passo importante per rafforzare l'amministrazione della giustizia ecclesiastica nella regione. Con la guida dell'arcivescovo Ivan Maffeis, le nomine di giudici e avvocati rappresentano un segnale di continuità e rinnovamento. Questi cambiamenti promettono di portare maggiore efficacia e trasparenza nel sistema giudiziario della Chiesa umbra, consolidando il ruolo fondamentale di questa istituzione.

La Conferenza episcopale umbra, attraverso l'arcivescovo Ivan Maffeis in qualità di moderatore, ha ridefinito ad triennium l’organico del Tribunale ecclesiastico interdiocesano umbro, nominando vicario giudiziale don Marco Pezzanera dell'arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, vicario. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: ecclesiastico - tribunale - umbro - nomine

Nomine & Poltrone - Scelti i membri della commissione minori, si occuperà anche della segnalazione di abusi.

Tribunale ecclesiastico interdiocesano umbro: nel 2018 95 cause introdotte, 189 trattate, 11 concluse - AgenSIR - Riferendo sull’attività 2018 del Tribunale ecclesiastico interdiocesano umbro di prima istanza, competente per le cause di nullità matrimoniale per le arcidiocesi e diocesi dell’Umbria, il ... Come scrive agensir.it

Lieve calo cause al Tribunale ecclesiastico - Umbria - ANSA.it - I matrimoni dichiarati nulli dal Tribunale ecclesiastico interdiocesano umbro nel 2018 sono stati 189, 111 le cause chiuse con sentenza affermativa, una dichiarata estinta e 78 prossime alla sentenza. Riporta ansa.it