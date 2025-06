Noi siamo Tevere e Giubileo del Tevere una mattinata di cura del fiume

Domenica 29 giugno, unisciti a Noi Siamo Tevere, la straordinaria iniziativa di cittadinanza attiva promossa da Tevere Day APS nell’ambito del Giubileo del Tevere. Una mattinata dedicata alla cura e valorizzazione del nostro amato fiume, attraverso attività coinvolgenti e simboliche che rafforzano il legame tra comunità e natura. Preparati a vivere un’esperienza significativa: insieme, possiamo fare la differenza per il Tevere e il nostro territorio.

Domenica 29 giugno torna l’appuntamento con Noi Siamo Tevere, la campagna di cittadinanza attiva promossa da Tevere Day APS Il secondo evento della campagna, che si inserisce tra le iniziative del Giubileo del Tevere in programma proprio il 29 giugno, si articolerà in due momenti complementari. 🔗 Leggi su Romatoday.it

