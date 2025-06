Noa Lang rapper | il nuovo acquisto del Napoli è già una star | Da Damage al Maradona

Noa Lang non è il classico funambolo del campo che "ci prova" con la musica. È un artista completo, capace di incantare con le sue parole e i suoi suoni, portando un’energia innovativa sia in campo che tra le note. Il suo talento poliedrico dimostra come il mondo dello sport e quello della musica possano unirsi per creare una stella davvero fuori dal comune. La sua storia sta lasciando il segno, e il suo impatto è destinato a essere...

Non è solo un esterno che fa impazzire i terzini. Noa Lang, il nuovo acquisto del Napoli, ha già conquistato un altro tipo di pubblico: quello musicale. Con l'alias Noano, l'olandese ha scalato le classifiche di Spotify prima ancora di mettere piede al Maradona. Il calcio moderno regala sempre più sorprese, e quella che arriva da Eindhoven supera ogni aspettativa. Noa Lang non è il classico funambolo del campo che "ci prova" con la musica. È un artista vero, capace di piazzare hit da milioni di stream mentre dribla i difensori avversari. Noal Lang nelle vesti del rapper Noano Il fenomeno "Damage": quando il calcio incontra il rap.

Napoli, Noa Lang è il terzo acquisto dopo Marianucci e De Bruyne: le cifre del trasferimento - Il Napoli si prepara a rinforzare la rosa con il tanto atteso arrivo di Noa Lang, il talento olandese classe 1999 proveniente dal PSV Eindhoven.

Repubblica – Napoli, Conte vuole almeno tre rinforzi in attacco! I dettagli; Abbonamenti Napoli 2024/25, prezzi e dettagli: parte la vendita libera, come acquistarli; La Marca: Colpo clamoroso del Napoli. Ora si parla di Noa Lang, infiammerebbe il Maradona.

ON AIR - Reginaldo: "Noa Lang acquisto importante, è un calciatore che segna e fa segnare” - “Per come la pensa Conte, anche per una questione di esperienza di Champions e di campionati certi livelli, penso che il suo preferito potrebbe essere Nunez. Come scrive napolimagazine.com

L'EX - Krol: "Noa Lang ha grande qualità, se accetta Napoli crescerà ulteriormente" - Ruud Krol, ex calciatore, è intervenuto quest'oggi su Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: "Lang sta crescendo molto, la serie A è un campionato più competitivo rispetto a quello olandese. Riporta napolimagazine.com