Noa Lang è come Koulibaly | sui social scoprono l’inghippo sul nuovo acquisto

Il Napoli si prepara a sorprendere ancora, puntando su Noa Lang, il talento olandese che sta già facendo discutere sui social per un dettaglio in comune con Koulibaly. La sua possibile operazione potrebbe svelare un inghippo che potrebbe cambiare le carte in tavola nella prossima sessione di mercato. Restate con noi per scoprire tutte le novità su questa emozionante avventura azzurra.

Il nuovo acquisto del Napoli potrebbe essere l’esterno olandese: ha una particolarità che lo accomuna a Kalidou Koulibaly (Ansa Foto) – SerieAnews Solo alcuni dettagli ed il Napoli metterà a segno il terzo acquisto di una campagna acquisti che ha già portato in azzurro Kevin De Bruyne, uno dei centrocampisti più forti in attività. Gli azzurri lavorano senza sosta per un mercato faraonico e la costruzione di una squadra che possa difendere il titolo appena conquistato e disputare una Champions League all’altezza. Se al momento non è più arrivata alcuna ufficialità dopo il centrocampista belga ed il difensore Marianucci, la dirigenza lavora sotto traccia per concludere le altre operazioni necessarie per rinforzare la rosa. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - “Noa Lang è come Koulibaly”: sui social scoprono l’inghippo sul nuovo acquisto

In questa notizia si parla di: koulibaly - acquisto - lang - social

? Paolo Condò (Sky Sport): "Se il Napoli aggiunge Nunez e Lang a De Bruyne, non diventa solo la favorita per la Serie A, ma una contendente anche per la Champions League." Una frase che pesa come un’investitura: secondo Condò, il Napoli sta costru Vai su Facebook

“Noa Lang è come Koulibaly”: sui social scoprono l’inghippo sul nuovo acquisto; Lang al Napoli, l'ex agente di Koulibaly: In Serie A può fare molti danni.

Lang al Napoli, l'ex agente di Koulibaly: "In Serie A può fare molti danni" - L'ex agente di Koulibaly ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato del possibile arrivo del calciatore Noa Lang in maglia partenopea. Si legge su msn.com

Calciomercato Juve, già individuate le alternative a Koulibaly. I nomi in lista - Juventus News 24 - Calciomercato Juve, il club bianconero ha già individuato le alternative nel caso in cui non dovesse arrivare Koulibaly Secondo quanto riportato da Tuttosport, Kalidou Koulibaly è il primo nome sulla ... Secondo juventusnews24.com