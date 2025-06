No propaganda sulla pelle dei cittadini

In un contesto in cui la trasparenza e l'equità sono fondamentali, Area Civica interviene sulla Società della Salute di Siena, evidenziando le implicazioni di una possibile uscita del Comune su spinta politica. La domanda cruciale: la destra della Giunta Fabio è realmente informata sulle dinamiche di un sistema sanitario tra i migliori d’Italia? È essenziale garantire che ogni decisione sia basata su conoscenza e rispetto per i cittadini, evitando propagande a loro discapito.

Area Civica interviene sulla Società della Salute: "Il Comune di Siena sembra intenzionato a uscirne su spinta di Fratelli d’Italia. La prima domanda è: ma dopo la ridicola uscita pubblica della giunta De Mossi in tal senso, la destra della Giunta Fabio vuole ripercorre questa strada? Saranno adeguatamente informati sul funzionamento del modello organizzativo del sistema sanitario della Regione che continua a essere tra i migliori tre in Italia?". E ancora: "Avranno sufficienti competenze di management e sanità per analizzare i buoni servizi erogati dalla Sds Senese, la necessaria razionalizzazione delle risorse pubbliche (sempre meno, grazie al governo Meloni che ha ridotto il finanziamento alla sanità pubblica rispetto al Pil) e l’omogeneità del servizio socio-sanitario e sociale erogato sia a Siena centro, sia nella periferia limitrofa?". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "No propaganda sulla pelle dei cittadini"

In questa notizia si parla di: propaganda - pelle - cittadini - giunta

Schlein: dl Albania propaganda su pelle migranti e tasche italiani - Il dl Albania, secondo Elly Schlein, segretaria del PD, rappresenta una forma di "propaganda" che sfrutta "la pelle dei migranti" e le "tasche degli italiani".

La delibera, proposta dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso e approvata oggi dalla Giunta regionale, definisce i volumi di prestazioni sanitarie che dovranno essere garantiti dagli enti pubblici e privati accreditati per rispondere in modo più efficace alla do Vai su Facebook

La battaglia per la sede: Sfratto ormai alle porte. Ma continua il silenzio; «La sindaca di Montevarchi Chiassai raccoglie firme contro la sua stessa parte politica»; Il Movimento 5 Stelle contro il centrodestra, Sulla Asl Pescara solo propaganda.

Assessore Spano: “Nuovi lecci in Via Maggiore”. Ma il gruppo di cittadini lo attacca: “Propaganda politica sulla pelle degli alberi” foto - Il tema "alberi" pare non trovare pace e sollevare sempre nuove polemiche. ravennanotizie.it scrive

Squarta, Giunta Proietti ha voltato le spalle ai cittadini - Squarta, Giunta Proietti ha voltato le spalle ai cittadini Per eurodeputato FdI 'la maggioranza ha tirato dritto' PERUGIA , 11 aprile 2025, 15:19 ... Secondo ansa.it