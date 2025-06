No in consiglio regionale all’indagine interna sul ‘caso Bugetti’ chiesta da Fdi

Nel cuore di Firenze, il Consiglio regionale ha respinto la mozione di Fratelli d’Italia che chiedeva un’indagine interna sul caso Bugetti, sollevando numerosi interrogativi sulla trasparenza e l’unità politica. Un voto diviso che riflette le tensioni tra i gruppi e il valore delle questioni etiche in ambito istituzionale. La decisione apre un altro capitolo nel dibattito sulla gestione delle accuse e sulla responsabilità dei rappresentanti pubblici.

FIRENZE – Respinta dall’aula del consiglio regionale la mozione in merito alle presunte condotte illecite imputate dalla procura all’ex presidente della seconda commissione consiliare Ilaria Bugetti presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia (primo firmatario il capogruppo Vittorio Fantozzi ). L’atto ha ottenuto 23 voti contrari del Partito Democratico e del Gruppo Misto – Europa, e 12 voti favorevoli di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. La mozione impegnava la giunta regionale “ad attivare con urgenza un’indagine interna, al fine di verificare e scongiurare che eventuali attività corruttive, oggetto dell’inchiesta giudiziaria che coinvolge l’ex presidente della seconda commissione consiliare sviluppo economico Ilaria Bugetti, abbiano coinvolto strutture interne della Regione Toscana o viziato l’adozione di provvedimenti da parte degli organi regionali competenti”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

