No definitivo al terzo mandato | De Luca fuori dai giochi e Graziano ' accelera'

L'orizzonte politico della Campania si ridisegna: il no definitivo al terzo mandato di De Luca blocca ogni ipotesi di ricandidatura, mentre Graziano accelera sulla scena. La decisione della Commissione Affari costituzionali del Senato mette fine a ogni scappatoia, aprendo nuovi scenari e lasciando il futuro del governatore ancora più incerto. In un contesto in continua evoluzione, la partita politica si accende: cosa ci riserveranno i prossimi mesi?

Sfuma la 'scappatoia' che avrebbe consentito a Vincenzo De Luca di ricandidarsi a presidente della Regione Campania per il terzo mandato. La commissione Affari costituzionali del Senato ha bocciato l'emendamento presentato dalla Lega sul terzo mandato per i governatori. Questo era stato inserito. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta - Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo.

Bocciato il terzo mandato per i governatori: salta la ricandidatura di Zaia, De Luca ed Emiliano - La commissione Affari costituzionali del Senato boccia l'emendamento presentato dalla Lega per il terzo mandato dei governatori di Regione. Scrive panorama.it

Terzo mandato, bocciato l'emendamento della Lega - In Commissione Affari Costituzionali al Senato la proposta ha ottenuto solo 5 voti a favore. Come scrive rainews.it