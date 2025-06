No Bezos tensioni per nozze a Venezia

Venezia è stata teatro di un'improvvisa protesta davanti a Piazza San Marco, disturbando l'atmosfera di festa con cartelli contro Jeff Bezos e messaggi di solidarietà per Gaza. Due "sposi" simbolici e tentativi di scalata hanno catturato l'attenzione dei passanti, trasformando un momento di attesa in un'occasione di riflessione e azione. Un episodio che dimostra come anche tra le meraviglie storiche, il senso civico possa emergere con forza.

12.30 Momenti di tensione in piazza San Marco a Venezia per un'iniziativa di protesta contro il matrimonio di Jeff Bezos. Una ventina di persone si è disposta davanti alla Basilica di San Marco con cartelli con disegnate banconote e scritte contro il miliardario Usa e innegianti alla pace a Gaza. Due persone vestite da "sposi" si sono poste su un piedistallo. Una ragazza e un ragazzo hanno cercato di arrampicarsi su due dei "pili" portabandiera davanti la Basilica. Fermati per essere identificati hanno opposto resistenza sdraiandosi a terra. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: bezos - venezia - tensioni - nozze

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

IL MATRIMONIO DEL SECOLO: BEZOS E SÁNCHEZ SBARCANO A VENEZIA TRA LUSSI E TENSIONI Il magnate e la giornalista inaugurano un weekend di nozze miliardarie, scandito da feste in yacht, vip e proteste locali https://www.calabriainchieste.it/202 Vai su Facebook

A pochi giorni dalle nozze tra Bezos e Sanchez a Venezia, previste dal 26 al 28 giugno, cresce la tensione per motivi di sicurezza e per le proteste annunciate dal fronte “No Bezos” Vai su X

Tensioni a Venezia per le nozze dei Bezos: blitz in piazza San Marco con cartelli e abiti nuziali; Venezia, tensioni in piazza San Marco per protesta No Bezos; Tensioni in piazza San Marco, due finti sposi protestano contro le nozze di Bezos.

Tensioni a Venezia per le nozze dei Bezos: blitz in piazza San Marco con cartelli e abiti nuziali - La beffa di piazza San Marco, presidiata da centinaia di uomini anche in borghese delle forze dell’ordine. repubblica.it scrive

Bezos matrimonio, tensioni in piazza San Marco per le proteste: manifestanti fermati dalla polizia - La prima notte di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia è stata un vero e proprio tributo all'eleganza e al romanticismo d'altri tempi. Secondo ilmessaggero.it