No Bezos Rachele Scarpa presenta un' interrogazione al Ministero | Repressione indegna

Giovedì mattina a Venezia, Piazza San Marco è stata teatro di un episodio inquietante: polizia che sgomberava con veemenza una manifestazione pacifica di Extinction Rebellion, simbolo di un grido di protesta contro lo sfarzo e l’indifferenza. Un'immagine che lascia sgomenti e mette in discussione i valori di libertà e rispetto delle opinioni, richiedendo una riflessione urgente sulla repressione ingiusta e sulla tutela dei diritti civili nel nostro Paese.

