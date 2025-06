No al terzo mandato ora entra nel vivo la partita Regionali

Mentre il blitz sul terzo mandato in Senato fallisce, si accende la sfida alle regionali: Zaia e De Luca tentano di rimandare le elezioni, puntando a un altro colpo di mercato. La partita entra nel vivo, tra strategie e giochi di potere, promettendo sorprese e colpi di scena. La vera battaglia sta per iniziare, e il futuro delle regioni è tutto da scrivere...

Non riesce ieri il blitz sul terzo mandato in Senato, l?ultimo appiglio di Zaia e De Luca per ricandidarsi, che, ecco, riparte subito il pressing per rinviare le elezioni alla prossima. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - No al terzo mandato, ora entra nel vivo la partita Regionali

