Niente vaccini ai neonati I medici denunciano l’avvocata

Una recente controversia scuote il mondo sanitario italiano: medici e associazioni denunciano un’avvocata di Mantova, coinvolta in una campagna di diffide contro ospedali con richieste di rinunciare ai vaccini nei neonati. La questione, esplosa anche a Rimini, ha portato all’intervento della Procura e coinvolge sette diverse regioni italiane. Un caso che mette in discussione la sicurezza e le scelte cliniche dei più piccoli. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda.

Anche a Rimini, la vicenda è stata portata all’attenzione della Procura. La Società italiana di neonatologia ha denunciato un’avvocata civilista di Mantova che avrebbe inviato una serie di diffide a numerosi ospedali italiani per conto di coppie in attesa di un bimbo. Una campagna che ha interessato anche la nostra provincia facendo quindi scattare l’azione legale della Società di neonatologia. Sette in tutto sono le Procure interessate. Le denunce contro l’avvocata sono state presentate anche a Torino, Milano, Brescia, Mantova, Lodi e Roma. I querelanti si sono affidati all’avvocato Riccardo Salomone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Niente vaccini ai neonati". I medici denunciano l’avvocata

