Niente vacanze estive per il 18% degli italiani

Quest’estate, quasi un italiano su cinque ha rinunciato alle ferie. Mentre alcuni pianificano già le vacanze, altri restano indecisi o decidono di non partire affatto. Il trend evidenzia una preferenza per le mete nazionali e il riposo in spiaggia, rispecchiando le mutate abitudini e le sfide attuali. Ma quali sono le motivazioni alla base di questa scelta? Scopriamolo insieme, perché il mondo delle vacanze sta cambiando rapidamente.

Il 28% delle famiglie italiane ha già pianificato le ferie, un altro 28% le sta organizzando proprio in questo periodo, mentre il 26% dichiara di non avere ancora deciso e il 18% pensa che non partirà affatto. E' quanto emerge dai dati dell' Osservatorio mensile Findomestic, secondo cui, fra chi partirà, circa 8 famiglie su 10 rimarranno in Italia, 6 su 10 andranno al mare e punteranno sul relax mentre poco più di uno su 5 opterà per vacanze all'insegna del culturale o dell'avventura. Tra chi ha scelto di rinunciare alle vacanze estive, invece, le motivazioni principali sono il calo del reddito familiare (39%), le spese impreviste (21%) e il recente rialzo dei prezzi (21%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Niente vacanze estive per il 18% degli italiani

