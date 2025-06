Niente misura cautelare per la sindaca dimissionaria di Prato Bugetti

In un caso che ha suscitato grande clamore, il giudice di Firenze ha deciso di non applicare misure cautelari alla sindaca dimissionaria di Prato, Ilaria Bugetti, coinvolta in un’indagine per corruzione. Mentre si delineano i contorni di un presunto sistema illecito, la notizia rappresenta un importante sviluppo nel procedimento giudiziario. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda e le implicazioni per il futuro della politica locale.

Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha respinto la richiesta di misura cautelare nei confronti della sindaca dimissionaria di Prato, Ilaria Bugetti, coinvolta in un’inchiesta per corruzione, mentre ha disposto gli arresti domiciliari per l’imprenditore Riccardo Matteini Bresci, ritenuto figura centrale del presunto sistema illecito. L’indagine, condotta dal Ros dei Carabinieri di Firenze, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Niente misura cautelare per la sindaca dimissionaria di Prato Bugetti

In questa notizia si parla di: misura - cautelare - sindaca - dimissionaria

Inchiesta Curve, Mauro Russo resta ai domiciliari: respinta la richiesta di revoca della misura cautelare per l’ultrà dell’Inter - Il gip di Milano, Domenico Santoro, ha respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari per Mauro Russo, 67 anni, noto ultrà della curva Nord dell'Inter.

La sindaca Bugetti si è dimessa. La svolta è arrivata dopo che oggi anche il vicesindaco Simone Faggi ha ricevuto un avviso di garanzia per false attestazioni al pubblico ministero https://www.tvprato.it/2025/06/la-sindaca-bugetti-si-e-dimessa/ Vai su Facebook

Caso Bugetti, il gip respinge la richiesta di domiciliari per la sindaca dimissionaria di Prato; Corruzione: domiciliari per Matteini Bresci, nessuna misura cautelare per Bugetti. Il gip: gravi indizi di colpevolezza per entrambi gli indagati; Interrogatorio di garanzia per l'ex sindaca Bugetti.

Concussione e corruzione: otto indagati tra cui sindaco dimissionario - MSN - Sono stati sottoposti a misura cautelare personale: il Vicesindaco dimissionario del Comune di San Vitaliano, il Responsabile del Settore delle Politiche Sociali e dell'Ecologia, l'ex Responsabile ... Come scrive msn.com

Avellino, il sindaco dimissionario Festa agli arresti domiciliari - RaiNews - Nelle prime ore della mattinata i carabinieri del nucleo provinciale di Avellino hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del sindaco dimissionario di Avellino ... Segnala rainews.it