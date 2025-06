Niente antenna 5G al Don Orione Andrà vicino alla Combattente

Una vittoria importante per i cittadini: l’antenna 5G prevista nel campo Don Bosco del Don Orione sarà spostata in un’area comunale di via Tito Speri, grazie alle firme raccolte contro il progetto. La battaglia dimostra come l’unità e l’impegno civico possano fare la differenza, garantendo un ambiente più sicuro e rispettoso delle esigenze locali. Un passo avanti verso un futuro tecnologico più equilibrato e partecipato.

La spuntano i cittadini che avevano raccolto 500 firme contro l' antenna 5G che Iliad avrebbe voluto installare nel campo Don Bosco del Don Orione: sarà trasferita nel sito alternativo, di proprietà comunale, di via Tito Speri (zona La Combattente). Buone notizia pure a Metaurilia: il 5G Inwit (Vodafone e Tim) di via Iozzino non si realizzerà nel terreno di proprietà privata, lato mare, ma sarà posizionato nell'impianto di distribuzione dell'acqua potabile (osmosi inversa) di Aset, lato monte, lontano dalle abitazioni. Queste sono alcune delle novità del Piano di localizzazione delle antenne che sarà discusso e approvato nel consiglio comunale di questa sera.

