Nicolò Filippucci rivelazione di Amici 24 | Un’ora di follia è una ricerca personale Amadeus? L’ho ringraziato per tutto quello che comunque ha fatto e per tutti noi Maria De Filippi mi ha fatto crescere tanto come persona – Intervista video

Nicolò Filippucci, la rivelazione di Amici24, conquista il cuore di pubblico e critica con il suo nuovo singolo "Un’ora di follia". Un brano intenso che dipinge le sfumature di una relazione ai margini, tra silenzi taglienti e emozioni profonde. Questa canzone anticipa il suo primo EP, un progetto sincero e autentico che segna l’inizio di una promettente carriera musicale. Scopriamo insieme il talento di Nicolò, tra musica e crescita personale.

“Un’ora di follia” è il nuovo singolo di Nicolò Filippucci, rivelazione disarmante di Amici24, tra i volti più amati di questa edizione, che ha conquistato pubblico e critica con la sua voce profonda e una scrittura sincera. Il brano (per Not Your SoundAda Music ItalyWarner Music Italy) ha anticipato l’omonimo EP “Un’ora di follia”, primo progetto dell’artista. Il singolo è la fotografia di una relazione ai margini, fatta di silenzi taglienti, sguardi caleidoscopici e corse contromano sui guardrail. Il brano si apre con una scrittura carica di tensione emotiva, attraversata da immagini nette e significative, dove il quotidiano si intreccia a riferimenti pop e frammenti autobiografici. 🔗 Leggi su Superguidatv.it