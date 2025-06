Nicola Panico si risposa con la moglie Francesca Parenti | le foto delle nozze bis dell'ex di Sara Affi Fella

Nicola Panico, ex protagonista di Temptation Island, ha nuovamente pronunciato il fatidico sì con Francesca Parenti, nel cuore di Taormina. Dopo il matrimonio del 2021, questa seconda unione segna un passo importante nella loro storia d’amore. Le foto delle nozze “bis” catturano l’emozione di un giorno speciale, condiviso con amici e fan sui social. Scopriamo insieme i dettagli di questa romantica celebrazione che suggella il loro amore eterno.

L'ex protagonista di Temptation Island, in passato al centro 'dell'inganno' a Uomini e Donne con la ex Sara Affi Fella, è convolato a nozze con la moglie con una romantica cerimonia a Taormina. Sui social il racconto del loro grande giorno 'bis'.