Nico Gonzalez Juve contro il Manchester City avrà l’ultima chance? Il suo futuro in bianconero è in bilico | ecco cosa può accadere dopo il Mondiale per Club

Nico Gonzalez si prepara a vivere un momento decisivo contro il Manchester City: sarà la sua ultima chance con la Juventus? Dopo una prima stagione in chiaroscuro, il suo futuro in bianconero è ormai sul filo del rasoio. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che potrebbe essere ceduto già nelle prossime settimane, lasciando aperti vari scenari per il post-Mondiale. La partita di oggi potrebbe dunque sancire il suo destino nella Vecchia Signora.

Nico Gonzalez Juve, contro il Manchester City avrà l’ultima chance? Tutti gli ultimi aggiornamenti. Il futuro di Nico Gonzalez con la Juventus appare sempre più incerto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’argentino è stato inserito nella lista delle cessioni dopo non aver convinto nella sua prima stagione in bianconero. Tenuto fuori nelle prime due partite del Mondiale per Club, Nico Gonzalez potrebbe avere un’ ultima chance nella sfida decisiva contro il Manchester City. In palio c’è il primo posto nel girone e, per l’ex Fiorentina, forse anche l’ultima possibilità per far cambiare idea alla dirigenza bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com