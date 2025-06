Nico è Cuore visionario Il papà di PizzAut nell’Olimpo di Forbes

Nico Acampora, il cuore visionario della pizza italiana, conquista l’olimpo di Forbes tra i 25 chef più influenti del Paese. Celebrato non solo per il suo talento culinario, ma anche per il suo impegno sociale, Nico si distingue come il “papà delle pizzerie di Monza e Cassina gestite da giovani autistici”. La sua storia di passione e innovazione continua a ispirare, dimostrando che il successo si costruisce con cuore e coraggio.

Nella crème della cucina italiana c’è anche Nico Acampora: per lui il premio speciale di Forbes, accanto ai 25 chef più influenti del Paese. Vince Antonimo Cannavacciuolo, ma per la bibbia americana dell’economia della finanza il papà delle pizzerie di Monza e Cassina gestite da giovani autistici è “Cuore visionario“. "Ogni volta credo di avere toccato l’apice dell’emozione e ogni volta mi ricredo – racconta il fondatore dei locali –. Non sono degno di stare al loro fianco, ma gli chef mi hanno accolto come se lo fossi. Per noi è stata l’occasione di ribadire ancora una volta il nostro messaggio: lavoro e inclusione devono essere per tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nico è “Cuore visionario“. Il papà di PizzAut nell’Olimpo di Forbes

