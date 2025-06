New York candidato sindaco Mamdani avvisa Netanyahu | Lo arresteremo se mette piede in città non bastano più dichiarazioni simboliche - VIDEO

A New York, il candidato sindaco Zohran Mamdani si prepara a fare pressione: avvisa Netanyahu che sarà arrestato se metterà piede in città, sottolineando che non bastano più dichiarazioni simboliche. Per Mamdani, l’arresto del premier israeliano sarebbe un passo necessario per allineare le azioni ai valori di diritto internazionale. È un messaggio deciso, volto a rafforzare il ruolo della città come paladina della giustizia globale.

Per Mamdani l'arresto di Netanyahu sarebbe necessario. "I nostri valori sono in linea con il diritto internazionale; è ora che lo siano anche le nostre azioni", ha dichiarato Non bastano più prese di posizione simboliche: a New York, il candidato democratico alla carica di sindaco, Zohran Mam.

