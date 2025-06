Netanyahu rivendica la vittoria contro l’Iran | Occasione storica per la pace

Netanyahu rivendica con orgoglio la vittoria contro l'Iran, definendola un'occasione storica per la pace e una finestra di opportunità da non perdere. In un messaggio video carico di significato, il premier israeliano parla di trionfo e speranza in un momento di grande instabilità nel Medio Oriente. «Il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il…» Un passo cruciale che potrebbe cambiare il corso della regione.

Una grande vittoria e una finestra di opportunità che non possiamo permetterci di perdere. Benjamin Netanyahu, in un messaggio video appena diffuso in ebraico, torna a parlare dopo l'offensiva militare lanciata da Israele, con il sostegno diretto degli Stati Uniti, contro l'Iran. Parole che oscillano tra trionfalismo e diplomazia, in un momento di grande instabilità in Medio Oriente. «Il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo con la pace» ha dichiarato il premier, citando il Salmo 29. «Abbiamo combattuto con forza contro l'Iran e abbiamo ottenuto una grande vittoria.

