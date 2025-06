Netanyahu | Ora possibili accordi di pace L' Iran conferma i gravi danni ai siti atomici Riappare Khamenei | Siamo noi i vincitori

Le ultime notizie del 26 giugno portano un mix di tensioni e speranze: Netanyahu apre a possibili accordi di pace, mentre l’Iran conferma danni ai siti atomici e Khamenei torna in scena. Gli Stati Uniti, sotto i riflettori per il procedimento di corruzione al presidente, dichiarano che non possono permettere questo paradosso della giustizia. In un quadro complesso, è chiaro che il futuro della regione potrebbe essere scritto proprio in queste ore decisive.

Le notizie di giovedì 26 giugno sul conflitto tra Israele, Iran e Usa, in diretta. Il presidente Usa sul procedimento per corruzione: «Non possiamo permettere questo paradosso della giustizia». Netanyahu: «Ora possibili accordi di pace» L'Iran conferma i gravi danni ai siti atomici Riappare Khamenei: «Siamo noi i vincitori»

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

