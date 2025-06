Netanyahu | La vittoria con l’Iran porta alla fine della guerra Media | piano di pace per Gaza da realizzare in due settimane

Netanyahu annuncia una vittoria che potrebbe segnare la fine del conflitto a Gaza, aprendo la strada a un piano di pace in sole due settimane. Dopo mesi di tensioni, il premier israeliano si mostra ora ottimista, confidando nel supporto di Trump per una risoluzione duratura. Ma dietro questa retorica si cela un’ambizione strategica più ampia, che mira a riorganizzare gli equilibri regionali. La domanda resta: è davvero possibile?

“La nostra vittoria apre agli accordi di pace”. Benjamin Netanyahu lo ripete da giorni, in uno slancio di ottimismo che non mostrava dall’inizio della guerra a Gaza. Ma adesso, secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano Israel Hayom, dietro a questa nuova postura del primo ministro si nasconde la volontĂ di realizzare il piano di pace ideato insieme al fedele alleato Donald Trump: un piano che iniziava con gli attacchi all’Iran e si dovrebbe concludere con un’intesa con Hamas su Gaza entro due settimane e l’allargamento degli Accordi di Abramo. L'articolo Netanyahu: “La vittoria con l’Iran porta alla fine della guerra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Netanyahu: “La vittoria con l’Iran porta alla fine della guerra”. Media: piano di pace per Gaza da realizzare in due settimane

