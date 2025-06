Netanyahu come un Darth Vader reale | per la sua supremazia sacrifica gli innocenti

La ricerca di potere e supremazia, purtroppo, può portare personaggi a scelte atroci. Come Anakin Skywalker, che si trasforma in Darth Vader, anche Netanyahu sembra aver intrapreso un cammino oscuro, sacrificando innocenti in nome di una presunta sicurezza o superiorità. Una scena emblematica della saga di Star Wars ci ricorda quanto spesso il prezzo della guerra siano vite innocenti, un monito che non dobbiamo dimenticare.

di Antonello Tarantino Come Anakin Skywalker divenne Darth Vader massacrando i giovani Padawan, così Netanyahu ha intrapreso una discesa nel lato oscuro. E i bambini di Gaza ne pagano il prezzo. C’è una scena, nella saga di Star Wars, che ancora oggi provoca un brivido. Anakin Skywalker, il prescelto destinato a riportare equilibrio nella Forza, entra nel Tempio Jedi e massacra i bambini che vi si nascondono. Non lo fa per sadismo, ma in nome di un ordine superiore, di un potere che promette sicurezza assoluta, anche a costo dell’umanità. Quella scena, pur fittizia, oggi sembra trovar e un sinistro riflesso nella realtà: le immagini che giungono da Gaza, con i bambini straziati dai bombardamenti e intere famiglie cancellate, richiamano – senza esagerazioni – un’eco tragica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Netanyahu come un Darth Vader reale: per la sua supremazia, sacrifica gli innocenti

