Netanyahu all’incasso. Ora vola nei sondaggi.

Negli ultimi sviluppi, Netanyahu si riprende la scena politica, con i sondaggi che registrano un'impennata di consensi. Dopo la recente tregua, Israele celebra il presunto successo dell’attacco agli impianti di Fordow, sostenendo di aver compromesso le capacità nucleari dell’Iran. Una mossa che non solo rafforza la posizione del premier, ma potrebbe anche cambiare gli equilibri regionali. La domanda ora è: quali saranno le ripercussioni di questa escalation?

All’indomani della tregua, Israele afferma con grande compiacimento che l’ attacco Usa sull’ impianto di Fordow "ha distrutto infrastrutture critiche in quel sito, rendendovi adesso impraticabile l’ arricchimento dell’uranio ". Tenuto conto anche dell’insieme degli attacchi israeliani condotti per quasi due settimane – ha affermato la Commissione israeliana per l’energia atomica – "le capacitĂ dell’ Iran di sviluppare armi nucleari sono retrocesse di molti anni". Ma per garantire questo successo "occorre che l’Iran non abbia accesso a materiale nucleare": ossia che alla fase militare segua un’iniziativa diplomatica coercitiva nei confronti di Teheran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net