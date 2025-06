Nessuno studio dimostra che la graviola è meglio della chemioterapia

Un filmato promuove la graviola come la cura rivoluzionaria contro il cancro, affermando che sarebbe 10.000 volte più efficace della chemioterapia. Tuttavia, nessuno studio scientifico serio supporta queste affermazioni fantasiose. È importante distinguere tra credenze popolari e dati verificati: la scienza ci insegna a diffidare di soluzioni miracolose senza basi concrete. Scopriamo insieme perché affidarsi alle informazioni corrette può fare davvero la differenza nella lotta alla malattia.

Diverse condivisioni Facebook riportano l’anteprima di un video (che abbiamo poi recuperato nella versione integrale) dove si sostiene che diversi studi dimostrerebbero come la graviola curerebbe il cancro. Questo frutto tropicale apprezzato da diversi amanti delle medicine alternative sarebbe addirittura 10mila volte più efficace della chemioterapia. Vediamo perché tutto questo non ha alcun senso. Per chi ha fretta:. Un filmato promuove la graviola come cura contro il cancro «10mila volte più efficace della chemioterapia».. Se si presta attenzione il filmato è un autogol, perché oltre a citare solo studi in vitro elenca anche eventi avversi molto gravi. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: graviola - nessuno - studio - dimostra

Nessuno studio dimostra che la graviola è meglio della chemioterapia; Le proprietà antitumorali di alcune piante.

Un nuovo studio sul disturbo bipolare dimostra gli effetti benefici di una dieta chetogenica sulla salute mentale e fisica - Business Wire - Agenzia ANSA - Il primo studio pilota di questo genere in Europa dimostra miglioramenti a livello di umore, energia e ansia, con buone speranze per un nuovo trattamento per la salute mentale (ANSA) ... Come scrive ansa.it

Terza età, studio dimostra come potenziare la memoria - I ricercatori del Centro interdipartimentale mente/cervello (Cimec) dell'Università di Trento hanno dimostrato l'efficacia di alcuni esercizi nel potenziare le capacità ... Riporta ansa.it