Nelle sere d' estate la piazza di Portrait Milano diventa uno spazio di relax con serate musicali proiezioni cinematografiche e gelati da gustare all' aria aperta

Nelle calde sere d’estate, la piazza di Portrait Milano si trasforma in un’oasi di relax e cultura, offrendo serate all’insegna di musica, cinema e deliziosi gelati all’aria aperta. Fino al 13 luglio, l’evento “Portraits of an Italian Summer” celebra l’essenza italiana attraverso proiezioni esclusive, ricordi condivisi e sapori autentici, rendendo ogni sera un’esperienza unica da vivere e condividere. Un’occasione imperdibile per riscoprire il fascino del nostro patrimonio culturale e gastronomico.

F ino al 13 luglio, Portrait Milano si trasforma in un cinema all’aperto con Portraits of an Italian Summer, frutto della collaborazione con Sky Cinema e Sammontana: un racconto collettivo fatto di ricordi, esperienze, visioni e sapori. I “Diamanti” di Özpetek: la clip esclusiva del film con Luisa Ranieri e Jasmine Trinca X In questo modo, Portrait Milano rende omaggio alla tradizione italiana con un calendario di eventi incentrati su cinema, musica e gusto. Leggi anche › Da oggi Milano ha una nuova piazza: apre Portrait Cinema e musica sotto le stelle. Per la prima volta, Portrait Milano si trasforma in un cinema all’aperto per sei serate di grande spettacolo, in collaborazione con Sky Cinema. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nelle sere d'estate la piazza di Portrait Milano diventa uno spazio di relax, con serate musicali, proiezioni cinematografiche e gelati da gustare all'aria aperta

