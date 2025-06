Nelle mani dei torturatori com’è arrivato in Italia chi ha attraversato mezzo mondo | È tutto reale dai ricatti alle mutilazioni

Nelle mani dei torturatori, un gruppo di sopravvissuti provenienti dal Bangladesh ha attraversato l'inferno: ricatti, mutilazioni e costrizioni economiche. Scappati dalla povertà e dai conflitti, hanno affrontato un viaggio disperato che li ha portati in Italia, solo per essere catturati e sfruttati. La loro testimonianza, raccolta dalla neonata Rete di supporto alle vittime di tortura, illumina un'ingiustizia spesso nascosta. La Resst in queste realtà diventa un faro di speranza e di lotta.

Scappati dal Bangladesh per motivi economici e familiari. Sono stati catturati, torturati, e costretti a trovare i soldi per il riscatto. Migliaia di euro che uno di loro, arrivato in Italia attraverso il mar Mediterraneo, doveva inviare agli aguzzini in Libia. È la testimonianza incredibile di un gruppo di persone. La loro vicenda è stata presa in carico dalla neonata Rete di supporto per le persone sopravvissute a tortura. La Resst in queste ore ha diffuso il suo primo report annuale in occasione della Giornata mondiale contro la tortura che ricorre oggi, giovedì 26 giugno 2025. (CANVA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Nelle mani dei torturatori, com’è arrivato in Italia chi ha attraversato mezzo mondo: “È tutto reale, dai ricatti alle mutilazioni”

In questa notizia si parla di: arrivato - italia - mani - torturatori

Giro d'Italia, il gran giorno è arrivato: la carovana rosa fa tappa in piazza dei Miracoli - Il gran giorno del Giro d'Italia è arrivato: la carovana rosa fa tappa a Pisa, con una spettacolare cronometro che partirà da Lucca alle 13.

Casarini, ora a processo. Altro che solidarietà : l’immigrazione incontrollata è un business per pochi e un disastro per gli italiani. I finti buoni si arricchiscono, mentre le nostre città si riempiono di insicurezza e degrado Vai su Facebook

Riace, l'annuncio di Lucano: morto l'uomo gravemente malato accusato di essere uno scafista; Storie di migranti minorenni soli: «La barca si è rovesciata, i miei amici sono morti»; Nelle mani dei torturatori, com'è arrivato in Italia chi ha attraversato mezzo mondo: È tutto reale, dai ricatti alle mutilazioni.

Torturatore libico in Italia, Schlein: “Siamo porto sicuro per milizie, il governo chiarisca” - "L'Italia, grazie al governo Meloni, è diventata la Montecarlo dei trafficanti di esseri umani, torturatori e stupratori: dopo il caso Almasri, torturatore libico accolto e riaccompagnato in ... Scrive repubblica.it

L’accusa di Amnesty: «Ue e Italia complici dei torturatori libici» - Immigrazione (Europa) «I governi europei, e in particolare l’Italia, sono complici delle torture e degli abusi sui migranti detenuti dalle autorità libiche» è la denuncia contenuta nel rapporto di ... Come scrive ilmanifesto.it