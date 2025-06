nella testa di Hideo Kojima. Lo sappiamo: il titolo di questo articolo è facilmente provocatorio, d’altronde come o quanto è possibile capire il complesso processo creativo di una delle personalità di spicco del settore dei videogiochi? È un po’ quella testardaggine che spesso abbiamo, veicolata da passione e curiosità, nella voglia di voler decostruire determinate opere, così da poter cogliere sfumature tra le righe, capire i pensieri, i temi cari dell’autore che ha plasmato un mondo unico e innovativo nel panorama videoludico.

Lo sappiamo: il titolo di questo articolo è facilmente provocatorio, d’altronde come o quanto è possibile capire il complesso processo creativo di una delle personalità di spicco del settore dei videogiochi? È un po’ quella testardaggine che spesso abbiamo, veicolata da passione e curiosità, nella voglia di voler decostruire determinate opere, così da poter cogliere sfumature tra le righe, capire i pensieri, i temi cari dell’autore che ha firmato quel film, libro, videogioco o fumetto. Poi c’è Hideo Kojima, per molti una testa mediocre esaltata solo degli appassionati che si muovono al suono del suo piffero, per altri una luce di lucida genialità, capace di rivoluzionare il media videoludico riuscendo ad andare oltre le più rosee aspettative, tramutante il mezzo in una rivoluzione capace di toccare tanti alti settori e far giocare con intelligenza i suoi utenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it