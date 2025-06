Nella testa di Hideo Kojima si cela un universo complesso, intricato di idee e visioni rivoluzionarie che plasmano ogni sua creazione. Esplorare il suo processo creativo significa immergersi in un mondo fatto di passione, curiosità e una testardaggine che lo spinge a decostruire e reinterpretare le proprie opere. Ma cosa si nasconde davvero dietro la mente di uno dei più grandi innovatori del settore videoludico? Scopriamolo insieme.

Lo sappiamo: il titolo di questo articolo è facilmente provocatorio, d'altronde come o quanto è possibile capire il complesso processo creativo di una delle personalità di spicco del settore dei videogiochi? È un po' quella testardaggine che spesso abbiamo, veicolata da passione e curiosità , nella voglia di voler decostruire determinate opere, così da poter cogliere sfumature tra le righe, capire i pensieri, i temi cari dell'autore che ha firmato quel film, libro, videogioco o fumetto. Poi c'è Hideo Kojima, per molti una testa mediocre esaltata solo degli appassionati che si muovono al suono del suo piffero, per altri una luce di lucida genialità , capace di rivoluzionare il media videoludico riuscendo ad andare oltre le più rosee aspettative, tramutante il mezzo in una rivoluzione capace di toccare tanti alti settori e far giocare con intelligenza i suoi utenti.