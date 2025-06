Nella striscia un omicidio di massa pediatrico Governi complici | le Voci da Gaza di palestinesi e sanitari

In un momento in cui il silenzio avvolge la tragedia di Gaza, le voci di palestinesi e sanitari si ergono come eco di resistenza. L’appello è chiaro: l’indifferenza dei governi occidentali e italiani alimenta il genocidio. È giunto il momento di rompere il silenzio e fare sentire la nostra voce per proteggere i diritti e la vita di innocenti. Solo così possiamo sperare in un cambiamento reale.

“I governi occidentali e quello italiano sono complici del genocidio, ma il potere dell’opinione pubblica può ancora rompere il silenzio. Non smettiamo di parlare di Gaza “. Questo l’appello lanciato nel corso dell’iniziativa “Voci da Gaza – Quando il mondo chiude gli occhi, chi racconta fa resistenza”, organizzato a Roma dal Movimento Giustizia e Pace in Medio Oriente, con la partecipazione di Oxfam Italia, da giornalisti, palestinesi sopravvissuti al massacro in corso e alle barbarie e operatori sanitari già in prima linea in Palestina e nella Striscia nei mesi scorsi. Una serata di testimonianze, parole e musica dedicate alla catastrofe del popolo palestinese, nel tentativo di non far dimenticare la strage a Gaza, anche dopo che il governo israeliano ha spostato l’attenzione con i bombardamenti all’ Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Nella striscia un omicidio di massa pediatrico. Governi complici”: le “Voci da Gaza” di palestinesi e sanitari

