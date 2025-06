Nella lite familiare spunta anche un coltello arrivano diverse pattuglie dei carabinieri | arresto in tarda serata

Un conflitto familiare si è trasformato in una scena di grande tensione a Forlimpopoli, quando un coltello ha fatto capolino durante una lite accesa. L’arrivo di quattro pattuglie dei carabinieri, intervenute poco dopo le 23.30 lungo la via Emilia, ha messo fine alla scena di panico. La vicenda si è conclusa con un arresto, ma gli eventi hanno lasciato un segno indelebile tra i residenti. Ecco cosa è successo davvero.

Attimi di tensione nella tarda serata di mercoledì a pochi passi dal centro storico di Forlimpopoli. Non è sfuggito all'occhio dei passanti l'arrivo di quattro pattuglie dei carabinieri lungo la via Emilia poco dopo le 23.30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'intervento degli uomini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: pattuglie - carabinieri - tarda - serata

Controlli ponte del 2 giugno, impegnate oltre 40 pattuglie dei Carabinieri - In occasione del ponte del 2 giugno e delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, oltre 40 pattuglie dei Carabinieri di Avellino hanno intensificato i controlli sulla viabilità.

Determinante i gesti di due uomini delle Forze dell’Ordine che hanno agito con grande professionalità, tempestività e prontezza evitando una sicura tragedia. E provvidenziale e tempestiva si è rilevata anche l’opera dei carabinieri in servizio alla Centrale oper Vai su Facebook

Nella lite familiare spunta anche un coltello, arrivano diverse pattuglie dei carabinieri: arresto in tarda serata; Tentano furto in villa a Milano Marittima; La banda della Golf bianca in fuga dai carabinieri si schianta contro il muro.

Scatta l’assalto a un bar e a una ditta: ladri messi in fuga dai carabinieri a Corridonia e Pollenza - CORRIDONIA Ci sarebbe la stessa banda dietro i due colpi andati in fumo nella tarda serata di venerdì tra Corridonia e Pollenza. Secondo msn.com

Monastir, pestaggio fuori dal centro d’accoglienza: maxi rissa tra stranieri - Aggressione a Monastir, dove un 19enne tunisino è stato pestato e derubato fuori dal centro d’accoglienza per poi essere difeso da altri ospiti della struttura ... Si legge su cagliaripad.it