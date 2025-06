Nel suo nuovo libro per ragazzi, "Il talento della rondine" di Matteo Bussola, si intrecciano sogni e passioni di due giovani: Brando, nato per la danza ma amante del disegno, ed Ettore, con una naturale predisposizione artistica ma desideroso di ballare. Un viaggio tra talento e determinazione, arricchito dall’amicizia di Mirta, fotografa brillante, che cambierà le loro vite. Scopriranno davvero cosa significa essere talentuosi? La risposta vi sorprenderà .

B rando ha un talento naturale per la danza. Sua madre, che è stata ballerina di fila, glielo ricorda in continuazione e lo ammonisce: «Non sprecare questo dono!». Ma lui, di notte, quando non c’è nessuno a giudicarlo, si mette a disegnare. Lo fa con rabbia, con accanimento, perché non è davvero capace. Ettore ha un fisico tozzo, è bassetto, non sembra portato per danzare. Invece è quello che vuole fare, a tutti i costi. Insiste, si esercita. Pensare che invece, quando ha una matita in mano, disegna senza alcuno sforzo in modo meraviglioso. Sono i due ragazzi protagonisti di Il talento della rondine ( Salani ), l’ultimo romanzo per ragazzi di Matteo Bussola. 🔗 Leggi su Iodonna.it