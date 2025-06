Nel Mare nostrum l’anima e il futuro

Nel Mare Nostrum l'anima e il futuro si intrecciano, narrando storie di civiltà, conquiste e speranze condivise. È il cuore pulsante della nostra identità, un elemento che ci invita a riflettere sul nostro passato per costruire un domani di pace e progresso. Guardiamo ora a questo mare non solo con nostalgia, ma come fonte inesauribile di ispirazione e unione, perché il suo insegnamento è più attuale che mai.

De Robertis È il Mare nostrum, e in quel nostrum c’è un po’ tutto il nostro passato, la nostra anima e il nostro futuro. Il mare che ha unito le civiltà in cui è fiorita la nostra cultura che arriva dalla Grecia, la nostra religione che arriva dalla Palestina, il confronto tra i popoli che così tanto ci ha fatto crescere, il mare in cui si sono combattute battaglie memorabili, a partire dalle guerre puniche, quel mare a cui adesso guardiamo per garantirci spazi di sicurezza che facciano progredire insieme noi e i nostri vicini. È il Mar Mediterraneo, protagonista assoluto della mostra Mediterranea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nel Mare nostrum l’anima e il futuro

In questa notizia si parla di: mare - nostrum - anima - nostra

Gli alieni del Mare Nostrum - Nel corso degli ultimi anni, il Mediterraneo ha iniziato a trasformarsi a causa dell'introduzione di specie aliene marine.

Nel Mare nostrum l’anima e il futuro; Bartolomeo Cristiano e il Mediterraneo dell’anima: pittura come presagio; «Il mio jazz che nasce dalla voce del mare».

Nel Mare nostrum l’anima e il futuro - De Robertis È il Mare nostrum, e in quel nostrum c’è un po’ tutto il nostro passato, la nostra anima e il nostro futuro. Secondo msn.com

Torna “Mare Nostrum” a Bari: il ciclo di eventi artistici e fotografici sbarca da Imago+ il 27 giugno - Dopo il successo della prima tappa tenutasi lo scorso maggio presso lo spazio culturale Prinz Zaum, Mare Nostrum torna a Bari con un nuovo appuntamento ospitato da Imago+, venerdì 27 giugno 2025 a par ... Si legge su baritoday.it