Nel Fortore meno furti in casa più truffe e auto rubate | i dati

In un momento in cui la sicurezza delle nostre comunità è più cruciale che mai, il recente incontro a San Marco dei Cavoti ha rappresentato un passo importante verso la lotta contro furti, truffe e auto rubate. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, guidato dal Prefetto Raffaela Moscarella, ha annunciato strategie concrete per rafforzare la tutela dei cittadini. Scopriamo insieme le misure che stanno cambiando il volto della sicurezza nel Fortore.

Nella mattinata odierna si è riunito a San Marco dei Cavoti il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella. All'incontro hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze di Polizia ed i Sindaci dei Comuni di Baselice, Castelfranco in Miscano, Castelvetere in Val Fortore, Circello, Colle Sannita, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molara e San Marco dei Cavoti. L'incontro ha voluto rappresentare innanzi tutto un segnale di attenzione ed una presa di contatto diretta rispetto ad una fetta del territorio provinciale di grande interesse naturalistico, culturale e storico, ma caratterizzata da diverse fragilità sotto il profilo sociale ed infrastrutturale.

