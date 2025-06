Nel 2021 pubblicarono il film antagonista Colpo di Grazia Per due ragazzi chiesta una multa da 600 euro per diffamazione

Nel 2021, il film "Antagonista: Colpo di Grazia" scosse Monza, attirando l'attenzione del pubblico e delle istituzioni. Ora, nel 2025, il processo in corso al Tribunale di Monza mette in luce le conseguenze legali di questa diffusione: due tecnici sono stati accusati di diffamazione, con una richiesta di multa di 600 euro ciascuno. La vicenda solleva importanti questioni sulla libertĂ di espressione e la responsabilitĂ online.

Monza, 26 giugno 2025 – Al processo al Tribunale di Monza per diffamazione sulla fiction "Colpo di Grazia" la pubblica accusa ha chiesto la condanna a 600 euro di multa ciascuno per i due tecnici che sono stati identificati per avere diffuso sui social e sul canale YouTube il film antagonista del Foa Boccaccio a puntate del 2021 che attaccava la ex Giunta sul presunto malaffare dell'urbanistica. Ex sindaco e assessore di Monza diffamati dagli antagonisti: “Vogliamo 170mila euro di danni” Parti civili l'ex sindaco Dario Allevi e l'ex assessore alla sicurezza Federico Arena, che hanno chiesto complessivamente 170mila euro di risarcimento dei danni con una provvisionale immediatamente esecutiva di 35mila euro, sostenendo che i soldi saranno devoluti in beneficenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nel 2021 pubblicarono il film antagonista “Colpo di Grazia”. Per due ragazzi chiesta una multa da 600 euro per diffamazione

In questa notizia si parla di: film - antagonista - colpo - grazia

«Ogni colpo lascia un segno, ma alcuni cambiano il destino» è forse la frase che meglio racchiude l'essenza di K.O., il nuovo film di Antoine Blossier su Netflix, pronto a conquistarci dal 6 giugno 2025. Interpretato da Ciryl Gane, celebre volto dell'MMA, il film si Vai su Facebook

Nel 2021 pubblicarono il film antagonista “Colpo di Grazia”. Per due ragazzi chiesta una multa da 600 euro per diffamazione; Film a puntate del Boccaccio: si torna in aula; Film a puntate del Boccaccio: si torna in aula.

Nel 2021 pubblicarono il film antagonista “Colpo di Grazia”. Per due ragazzi chiesta una multa da 600 euro per diffamazione - Parti civili al processo al Tribunale di Monza l'ex sindaco Dario Allevi e l'ex assessore alla sicurezza Federico Arena, che hanno chiesto complessivi 170mila euro di risarcimento dei danni. ilgiorno.it scrive

Film a puntate del Boccaccio: si torna in aula - È pronto alle conclusioni il processo per diffamazione sulla fiction “Colpo di Grazia” per cui l’ex sindaco Dario Allevi ... Come scrive msn.com