Nei guai per ricettazione 2 bolle papali nella villa in vendita tra Lucca e la Versilia

Una vendita da sogno tra le colline lucchesi si trasforma in un incubo giudiziario: una signora di 82 anni finisce nei guai per ricettazione di beni culturali, dopo che arredi storici e due bolle papali sono stati scoperti nelle foto di una campagna immobiliare. Un caso che mette in luce quanto la storia e il rispetto delle leggi siano imprescindibili, anche nel mondo dell’arte e delle antichità . È l’inizio di un procedimento che potrebbe cambiare tutto.

Lucca, 26 giugno 2025 – Mette in vendita tramite una grossa agenzia immobiliare la sua dimora storica nell’entroterra fra Lucca e la Versilia, ma finisce nei guai per ricettazione di beni culturali. Tutta colpa degli arredi che si notavano nelle foto diffuse online dall’agenzia stessa, tra le quali spiccavano anche due bolle papali. Sotto inchiesta è finita la proprietaria, una signora di 82 anni che deve rispondere di violazione dell’articolo 518 quater del codice penale, introdotto con la legge n. 22 del 9 marzo 2022, che prevede la reclusione da quattro a dieci anni e una multa da 1.032 a 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nei guai per ricettazione, 2 bolle papali nella villa in vendita tra Lucca e la Versilia

