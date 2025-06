Negoziante accoltellato è caccia al killer in fuga | scema l’ipotesi rapina la vittima lo conosceva

Un tragico episodio scuote Busto Arsizio: un negoziante è stato accoltellato e l’assassino, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, è ancora in fuga. La polizia sta indagando, con l’ipotesi di rapina ormai smentita: la vittima conosceva il suo aggressore. Testimoni raccontano di aver udito la vittima gridare: “Che fai? Sei pazzo?”. Le autorità sono sulle tracce del responsabile, determinati a fare giustizia.

Busto Arsizio, l'assassino è stato ripreso dalle telecamere. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito Davide Gorla urlare: "Che fai? Sei pazzo?".

Varese, negoziante accoltellato a morte - Una tragica tragedia scuote il cuore di Busto Arsizio: un negoziante di 50 anni è stato brutalmente accoltellato a morte nel suo negozio di via Milano 4.

