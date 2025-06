Negozi sfitti a Pavia | pannelli con monumenti e scorci paesaggistici per invogliare a rilevarli

Scopri Pavia sotto una luce nuova: i suoi monumenti, scorci paesaggistici e luoghi simbolo possono rinascere grazie a nuove iniziative e investimenti. Oggi, 121 negozi sfitti attendono un volto che possa valorizzarli, trasformando il senso di abbandono in opportunità di crescita e innovazione. È il momento di dare nuova vita alla città , riscoprendo il potenziale nascosto tra le sue strade e i suoi angoli più autentici. La rinascita comincia da qui.

Pavia, 26 giugno 2025 – Scorci suggestivi, monumenti, luoghi identitari al posto del senso di abbandono e di stagnazione che trasmette un negozio vuoto. In base all’ultima rilevazione, sono 121 i locali sfitti. “Negli ultimi tre anni – spiega il direttore di Ascom, Luca Manenti – il trend non è cambiato, siamo stati sopra le 100 unità immobiliari vuote. Nell’effettuare un censimento abbiamo individuato diverse tipologie di aree: una a forte vocazione commerciale come corso Cavour, Strada Nuova e piazza della Vittoria; una con potenzialità di sviluppo come via Beccaria, dove hanno aperto tre attività ; via Volturno che ha dato segnali positivi e corso Garibaldi che registra nuove aperture e chiusure. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it