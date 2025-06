Negozi aperti e dj set la prima Shopping Night riempie il centro Tra le novità anche la vetrina in cui si pittura live

Mercoledì 25 giugno è nata la prima Shopping Night dell’estate 2025, un evento che ha trasformato il centro storico in un palcoscenico pulsante di energia e creatività. Turisti e residenti hanno gremito le vie, tra negozi aperti, dj set coinvolgenti e sorprendenti performance live, come la vetrina dipinta in tempo reale. Un’esperienza imperdibile che ha acceso l’estate riminese: e questa è solo l’inizio di un calendario ricco di emozioni.

È andata in scena mercoledì 25 giugno la prima Shopping Night dell'estate 2025. Molti i turisti e i riminesi che hanno preso d'assalto il centro storico. A fare da cornice alle vetrine illuminate, con le saracinesche nuovamente alzate fino alle 23.30, spettacoli, show cooking, dj set e musei.

