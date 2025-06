Negli ultimi 17 mesi Festa per la fondazione Con 87 evasori totali e 151 lavoratori in nero

Negli ultimi 17 mesi, il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese ha dimostrato un impegno straordinario nella tutela di famiglie e imprese, con oltre 18.000 interventi e 1.176 indagini contro evasione fiscale e infiltrazioni criminali. Questi risultati, celebrati durante il 251° anniversario delle Fiamme Gialle, testimoniano la ferma volontà di garantire un’economia più equa e sicura. La lotta continua: un impegno che fa la differenza per tutta la comunità .

Oltre 18mila interventi ispettivi e 1.176 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: è l’impegno a tutela di famiglie e imprese svolto dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese da gennaio 2024 a maggio 2025. Dati al centro del 251esimo anniversario della fondazione delle Fiamme Gialle, celebrato a Varese con la cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità . Sul fronte del contrasto all’ evasione fiscale le attività ispettive hanno consentito di individuare 87 evasori totali e 151 lavoratori in nero o irregolari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Negli ultimi 17 mesi. Festa per la fondazione. Con 87 evasori totali e 151 lavoratori in nero

In questa notizia si parla di: fondazione - negli - mesi - festa

Fondazione Gimbe: Campania in forte ritardo negli screening oncologici - La Campania mostra gravi ritardi negli screening oncologici, come evidenziato dal report 2023 dell’Osservatorio Nazionale Screening.

Festa a San Zeno per i 211 anni dalla Fondazione dell'Arma e bilancio degli interventi svolti negli ultimi 12 mesi Vai su Facebook

Negli ultimi 17 mesi. Festa per la fondazione. Con 87 evasori totali e 151 lavoratori in nero; Celebrati a Roma i 173 anni di fondazione della; Ferrara: Festa per il 211° Anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Negli ultimi 17 mesi. Festa per la fondazione. Con 87 evasori totali e 151 lavoratori in nero - finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: è l’impegno a tutela di famiglie e imprese svol ... Si legge su msn.com

La festa della Finanza. Oltre 4mila indagini e 650 evasori scoperti - Il bilancio dell’attività all’anniversario della fondazione delle Fiamme gialle. Lo riporta msn.com