Ndoye il Napoli non proseguirà la trattativa | lunari i 45 milioni chiesti dal Bologna

Il mercato del Napoli si infiamma tra trattative e colpi di scena: dopo aver valutato l’opportunità di acquisire Ndoye al prezzo di 45 milioni, i partenopei hanno deciso di non proseguire. La mossa, dettata dall’elevato costo richiesto dal Bologna, ha spinto il club azzurro a virare su altre piste, portando a casa Noa Lang dal Psg. Una strategia che potrebbe cambiare ancora, nel caleidoscopio di suggerimenti del calciomercato.

A meno di inversioni di marcia – sempre possibili nel calciomercato – Ndoye non sarà un giocatore del Napoli. Lo svizzero è stato valutato addirittura 45 milioni dal Bologna, il Napoli ha atteso, ha pensato a uno scherzo poi quando ha capito che i bolognesi erano seri, ha salutato, ha chiamato il Psg e ora sta portando a casa Noa Lang. Scrive il Corriere dello Sport: La trattativa per Dan Ndoye (24) del Bologna al momento è ferma all’incontro di lunedì. Il Napoli ritiene eccessiva la richiesta del Bologna di 45 milioni più Zanoli e per questo motivo, pur apprezzando il giocatore, ha raffreddato la pista guardandosi attorno per soluzioni alternative. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ndoye, il Napoli non proseguirà la trattativa: lunari i 45 milioni chiesti dal Bologna

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Dan Ndoye, talentuoso esterno del Bologna, è tornato al centro dell'attenzione dopo l'interesse del Napoli, manifestato a gennaio.

