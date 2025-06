N' Dicka salva Roma | il piano di Massara per rispettare i paletti Uefa

Con il countdown ormai scaduto, la Roma si gioca il futuro tra cessioni e strategie di mercato. Entro lunedì 30 giugno, il club giallorosso deve generare oltre 10 milioni di plusvalenze per rispettare i paletti dell’UEFA e chiudere il bilancio 2024/2025. La pressione aumenta, e le decisioni più difficili potrebbero riguardare addii pesanti, ma il piano di Massara punta a salvare Roma senza compromessi. Restate sintonizzati, perché il calciomercato entra nel vivo.

Entro lunedì 30 giugno la Roma deve far cassa per rispettare i paletti del Financial Fair Play. Nello specifico il club giallorosso deve fare oltre 10 milioni di plusvalenze per la chiusura del bilancio 20242025. Per farlo servono cessioni e più il tempo passa più si ragiona su un addio pesante. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: roma - rispettare - paletti - dicka

Al Bioparco a Roma la mostra “Plasticocene”, per rispettare il mare - In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, il Bioparco di Roma apre le porte alla mostra “Plasticocene”, un affascinante percorso che unisce arte e scienza per sensibilizzare sul rispetto dei nostri mari.

L’uzbeko potrebbe restare in Serie A! #ASRoma #RomanewsEU Vai su Facebook

N'Dicka salva Roma: il piano di Massara per rispettare i paletti Uefa; Roma, servono cessioni: N'Dicka e Angeliño in uscita. Cristante al Como è una pista ancora aperta; N'Dicka in bilico: alla Roma serve subito una cessione, ecco perché.

La roma cerca una cessione entro fine giugno: evan n’dicka in uscita tra ipotesi marsiglia e scambi possibili - La Roma deve realizzare una plusvalenza superiore a 20 milioni entro il 30 giugno per rispettare il Settlement Agreement con la UEFA, valutando la cessione di Evan N’Dicka al Marsiglia o uno scambio c ... Riporta gaeta.it

LA REPUBBLICA | La Roma ha fretta, N’Dicka a rischio cessione per salvare Svilar? - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com