Ndicka per Koné lo scambio non decolla | Roma e Marsiglia con idee differenti

scaricano lamentele e pressioni, rendendo ancora più complessa una trattativa ormai tra le ultime battute. La sfida per la Roma è quindi trovare un accordo che soddisfi tutte le parti, evitando di compromettere il futuro del club e il rispetto delle scadenze imposte dalla UEFA, in un contesto dove ogni dettaglio può fare la differenza tra successo e fallimento.

Scorre inesorabile il tempo, e quel 30 giugno per la Roma non è più un puntino così lontano. Una deadline troppo importante per i capitolini, quella data entro la quale bisognerà presentare alla UEFA i conti tutti in ordine, e ciò sarà possibile solo di fronte ad una cessione di un certo spessore. Più facile a dirsi che a farsi, sia perché i giocatori che possono garantire un certo tipo di plusvalenza sono pochi, sia perché questi sono forti e difficile da salutare a cuor leggere. Lo scenario a cui nessun tifoso giallorosso vorrebbe pensare è l'addio di Evan Ndicka, qualcosa però che il club sta seriamente considerando.