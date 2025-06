N’Dicka in bilico la Roma cerca il sostituto | occhi in casa Bournemouth

Mentre l’estate si avvicina e il calciomercato si infiamma, la Roma si prepara a fare i conti con una fase cruciale: mantenere l’equilibrio tra uscite strategiche e innesti mirati. Con occhi puntati su Bournemouth e sulla possibile sostituzione di N’Dicka, i giallorossi sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro stagione. La sfida è aperta: riusciranno a rafforzarsi senza perdere di vista gli obiettivi?

L'inizio della sessione estiva di calciomercato si sta avvicinando e la Roma non vuole farsi cogliere impreparata. I giallorossi sono consapevoli di trovarsi di fronte ad una finestra di trattative estremamente delicata, con l'obiettivo di costruire una rosa quanto più fornita possibile. Il tecnico Gian Piero Gasperini avrebbe tracciato la strada da seguire, sia dal punto di vista delle uscite che da quello delle entrate. Il direttore sportivo Frederic Massara si sarebbe già messo al lavoro di conseguenza, con il focus che andrebbe al reparto difensivo. Oltre al futuro di Marash Kumbulla, i capitolini starebbero valutando il da farsi per quanto concerne la posizione di Evan N'Dicka.

