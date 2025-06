Ncis star crea una nuova serie comica sul ciclo biologico maschile per cbs

Wilmer Valderrama, volto iconico di "That ’70s Show", si reinventa con un progetto tutto nuovo: una commedia che esplora il ciclo biologico maschile. Questa serie, in fase di produzione per CBS, promette risate intelligenti e spunti sorprendenti, grazie all’esperienza e al talento dell’attore ora anche produttore. Un mix di umorismo e innovazione che sicuramente catturerà il pubblico. Restate sintonizzati, perché questa produzione potrebbe rivoluzionare la comicità televisiva!

Wilmer Valderrama coinvolto nella produzione di una nuova commedia per CBS. Il noto attore e produttore Wilmer Valderrama, celebre per il suo ruolo come Fez in That '70s Show, si sta dedicando a un nuovo progetto televisivo di genere comico. La sua esperienza nel mondo dello spettacolo si amplia ora anche dietro le quinte, con la partecipazione alla realizzazione di una serie destinata alla rete CBS. ruolo e carriera di Wilmer Valderrama. Valderrama è diventato parte integrante del franchise NCIS, interpretando dal debutto come Special Agent Nicholas "Nick" Torres nella quattordicesima stagione.

