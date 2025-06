navicella spacex attracca iss con astronati india polonia e ungheria

Un evento storico si è appena scritto nello spazio: la navicella SpaceX Crew Dragon ha attraccato alla ISS con astronauti provenienti da India, Polonia e Ungheria. Questa missione, parte del programma commerciale statunitense Axiom-4, segna un ritorno importante ai voli spaziali con equipaggio per queste nazioni dopo decenni. È l'inizio di una nuova era di collaborazione e scoperta tra il nostro pianeta e le frontiere dell’universo.

Roma, 26 giu. (askanews) - Una navicella spaziale SpaceX Crew Dragon con a bordo astronauti provenienti da India, Polonia e Ungheria - nell'ambito della missione commerciale statunitense Axiom-4 - si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) giovedì 26 giugno, segnando un ritorno ai voli spaziali con equipaggio per queste nazioni per la prima volta in decenni. "La navicella Dragon si è agganciata alla Stazione Spaziale alle 6:31 ET (12.31 ora italiana)", ha precisato la NASA, che ha diffuso queste immagini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net