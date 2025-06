Nautica | lo Yacht Club di Monaco riceve l’accreditamento RYA

Lo Yacht Club di Monaco ha conquistato un prestigioso riconoscimento internazionale: l'accreditamento RYA, la rinomata associazione britannica leader nella formazione nautica. Questa certificazione, ottenuta grazie alla sua eccellenza formativa attraverso La Belle Classe Academy e la sezione sportiva, sottolinea l'impegno del club nel promuovere standard elevati e competenze di livello mondiale. Un traguardo che rafforza il ruolo di Monaco come epicentro dell'eccellenza nautica globale, aprendo nuove opportunità per professionisti e appassionati.

Importante riconoscimento per lo Yacht Club di Monaco: attraverso il suo centro di formazione La Belle Classe Academy e la sua sezione sportiva, come annunciato dal presidente, il principe Alberto II, il club ha ricevuto l’accreditamento da parte della RYA (Royal Yachting Association), punto di riferimento mondiale nella formazione nautica e degli sport acquatici, posizionandosi tra le istituzioni di eccellenza al servizio dei professionisti della nautica e della vela. “È con grande orgoglio che annuncio che lo Yacht Club di Monaco è ora un centro accreditato RYA”, ha dichiarato il Principe Alberto II al cocktail dei soci che si è tenuto il 23 giugno nel Principato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nautica: lo Yacht Club di Monaco riceve l’accreditamento RYA

In questa notizia si parla di: nautica - club - yacht - monaco

Nautica, con ‘Malizia Explorer’ lo Yacht Club de Monaco vara la scienza in mare aperto - Nelle acque scintillanti di Monaco, un nuovo capitolo della scoperta marina si apre con il battesimo dello 'Malizia Explorer'.

Nautica: lo Yacht Club di Monaco riceve l'accreditamento RYA; Nautica: allo Yacht Club di Monaco un'estate ricca di eventi - LaPresse; Nautica: lo Yacht Club di Monaco riceve accreditamento RYA - LaPresse.

Nautica: allo Yacht Club di Monaco un’estate ricca di eventi - Come da tradizione, lo Yacht Club de Monaco ha riunito i suoi soci per l'annuale Cocktail estivo, occasione per accogliere i nuovi membri e presentare i ... Secondo msn.com

Nautica: lo Yacht Club di Monaco riceve l'accreditamento RYA - (LaPresse) Importante riconoscimento per lo Yacht Club di Monaco: attraverso il suo centro di formazione La Belle Classe Academy e la sua ... Riporta stream24.ilsole24ore.com