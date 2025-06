Nato verso il pilastro europeo dopo accordo all’Aia

L’Europa si rafforza come pilastro fondamentale della sicurezza globale, consolidando il suo ruolo all’interno della Nato. Con le parole di Antonio Tajani, emerge la ferma volontà di investire di più e garantire un equilibrio strategico tra il Vecchio Continente e gli Stati Uniti. Solo attraverso azioni concrete e un impegno condiviso potremo assicurare un futuro di stabilità e protezione per tutti. La sfida è aperta: l’Europa è pronta a fare la sua parte.

L’Aia, 26 giu. (askanews) – (di Cristina Giuliano) “L’Europa è parte integrante della Nato” ha detto ieri il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e se si vuole stare al pari degli Usa ovvero “un pilastro europeo e uno americano” dell’Alleanza, “dobbiamo investire di più in sicurezza, perché se no, non c’è equilibrio tra Europa ed altri e la nostra sicurezza è in pericolo”. Le dichiarazioni del ministro sono state pronunciate nella tarda mattinata, precedevano di poche ore l’ufficializzazione del comunicato di fine vertice dell’Aia. Per arrivare ad esso la strategia italiana è stata “vincente”, secondo una fonte di askanews. 🔗 Leggi su Ildenaro.it