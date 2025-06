Nato | Sanchez minacce Trump? Su dazi negozia Bruxelles Usa paese amico

Il clima di tensione tra Stati Uniti e Unione Europea si fa sempre più acceso, con minacce di dazi e scontri commerciali che rischiano di alterare gli equilibri mondiali. Pedro Sanchez, premier spagnolo, ribadisce il ruolo centrale di Bruxelles nelle negoziazioni e l’importanza di mantenere unita l’Europa. Ma quali saranno le strategie per difendersi? E come reagiranno gli altri paesi membri? La situazione richiede attenzione e decisioni rapide.

Madrid (Spagna), 26 giu. (LaPresse) – “Noi siamo in un’unione doganale, in un mercato unico e la politica commerciale chi la negozia è Bruxelles, a nome di tutti gli Stati membri” e “noi appoggiamo la Commissione Ue” in questi negoziati. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez al suo arrivo al Consiglio europeo rispondendo alle domande dei giornalisti sulla minaccia di una guerra commerciale avanzata dal presidente Usa Donald Trump dopo che Sanchez ha affermato che la Spagna non spenderà il 5% del Pil per la difesa. La Spagna “è un Paese aperto, amico dei suoi amici e consideriamo gli Usa amici della Spagna”, ha detto poi il leader. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nato: Sanchez, minacce Trump? Su dazi negozia Bruxelles, Usa paese amico

